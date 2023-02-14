14 февраля 2023, 22:35
Похитителей металлоконструкций задержали в Пензенской области
Росгвардия задержала в Пензе подозреваемых в похищении металлоконструкций
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали трех злоумышленников, которые попытались ограбить охраняемую территорию одного из предприятий Пензы. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Задержанные пытались украсть металлические конструкции с предприятия в Заводском районе. Награбленное они грузили в «Газель».
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Росгвардейцы задержали злоумышленников, которые не смогли предъявить документы на металл. Мужчин передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.
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