Похититель в Ленобласти больше недели удерживал беременную супругу должника

Беременная жительница Ленинградской области провела почти 10 дней в качестве заложницы в одной из квартир города Мурино. Похититель требовал у ее родных 10 миллионов рублей за освобождение. Как сообщила пресс-служба МВД по региону, злоумышленника поймали при помощи «куклы», изготовив пачку денег из магазина приколов.

С заявлением о пропаже гражданской жены в отдел полиции Гатчины обратился местный бизнесмен. Он рассказал, что его беременная сожительница уехала в неизвестном направлении, а после с ее телефона поступило сообщение с требованием 10 миллионов рублей за ее освобождение.

Сотрудники уголовного розыска приняли решение провести операцию по передаче денег. Для этого они изготовили «куклу», используя поддельные купюры из банка приколов. Правоохранители опасались, что злоумышленник пришлет вместо себя курьера.

На встречу отправилась мать похищенной женщины. Злоумышленник несколько раз переносил место встречи. В последний момент он потребовал приехать во двор недалеко от станции метро «Политехническая» в Санкт-Петербурге. Там женщину с деньгами уже поджидал мужчина на велосипеде. Выхватив пакет с выкупом, он уехал.

Оперативники отправились следом. В соседнем квартале мужчина пересел в автомобиль «Волга» и начал пересчитывать деньги. Так правоохранители поняли, что похититель приехал за выкупом лично.

После задержания мужчина рассказал, где спрятал похищенную заложницу. Выяснилось, что он запер ее в съемной квартире в Мурине. Освобождение женщины сняли на видео. Увидев сотрудников полиции, она разрыдалась.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники полиции открывают дверь в квартиру, где на входе их встречает одетая в куртку женщина. Поняв, что ее пришли освобождать, она начала плакать. Она рассказала, что провела взаперти больше недели и слышала, как похититель шантажировал ее родителей.

По данным МВД, задержанный — это 51-летний уроженец города Альметьевска. На похищение он пошел из-за некоего долга. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека». В ближайшее время ему предъявят обвинение. Правоохранители намерены просить суд об аресте.

Издание 47News уточнило, что подозреваемый в похищении женщины выступал в качестве агента по недвижимости, когда ее супруг в прошлом году продавал квартиру. За услуги риелтора предприниматель не заплатил 50 тысяч рублей. Не выдержав такого обращения, агент проник в дом к семье, вытащил беременную женщину и вывез на ее же машине в Мурино, где спрятал в съемной квартире. Близкие к следствию источники сообщили, что похититель издевался над жертвой: заставлял раздеваться и угрожал разослать ее откровенные фотографии. На счету несостоявшегося риелтора уже есть две судимости.