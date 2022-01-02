Передвижной пункт вакцинации от ковида, который угнали в Тихвине Ленинградской области, был обнаружен в лесу. Об этом сообщили пользователи Instagram, передал РЕН ТВ.

По словам подписчиков, машину нашли в Киришском направлении. Преступники выкрали ее с территории больницы ночью. Угон, судя по всему, был спланирован заранее — выключена оказалась единственная способная зафиксировать похищение камера. В самой машине, где был суточный запас вакцины «Спутник V», выключили маячок. В итоге хватились пункта только на следующий день.

Ни медработники, ни следствие пока не выдвинули версий, кому автомобиль мог понадобиться.

Ранее главам субъектов было поручено проконтролировать, чтобы пункты вакцинации от коронавируса работали и в выходные, и в праздники, также усилить контроль за тем, чтобы инфицированные соблюдали изоляцию, а также за теми, кто с ними контактировал.

Руководителям регионов необходимо принять дополнительные меры по борьбе с распространением заразы и росту уровня вакцинации, обеспечить неукоснительное соблюдение всех ковидных ограничений, включая подготовку резервных коек в медучреждениях.