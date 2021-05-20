Похищенный чемодан с бриллиантами нашли в Татарстане

В Татарстане полиция нашла драгоценности, которые были похищены во время ЧМ-2018 по футболу в Казани. По подозрению в краже был задержан колумбиец, который признался, что закопал украденные ювелирные изделия в лесополосе. Об этом сообщили в МВД республики.

Чемодан с бриллиантами был похищен в июле 2018 года при погрузке партии драгоценностей на Казанской ярмарке. Общая сумма украденных украшений превысила 160 миллионов рублей. Пропажу товара обнаружили в аэропорту.

После изучения записей с камер наблюдения и исследования места происшествия удалось установить личность злоумышленника. В краже заподозрили гражданина Колумбии Валеро Эдгар Алехандро, который участвовал в упаковке ценного багажа. Его объявили в международный розыск. В сентябре 2019 года его задержали в Аргентине. В марте этого года его экстрадировали в Россию и в апреле доставили из Москвы в Казань.

Источник фото: пресс-служба МВД по Республике Татарстан

Задержанный рассказал, что закопал драгоценности в лесу в одном из районов столицы Татарстана. Так как он не указал точного места тайника, правоохранителям пришлось исследовать большой участок местности с металлоискателем. Поиски завершились удачно — были обнаружено четыре мешка с бриллиантами. Вскоре они будут возвращены законному владельцу.