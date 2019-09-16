Похищенного жителя Одинцова нашли в лесу в маске Гая Фокса

Четверо мужчин похитили жителя Одинцова. Со своей жертвы они требовали выкуп в 500 тысяч рублей. Полиция нашла всех предполагаемых участников криминальной истории в лесу, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Похищенного 37-летнего мужчину обнаружили сотрудники патрульно-постовой службы в багажнике Ford Transit, припаркованного недалеко от поселения Краснопахорское. Ему заклеили рот скотчем и надели на лицо карнавальную маску Гая Фокса. Со слов потерпевшего, его схватили и увезли в неизвестном направлении из Одинцовского городского округа.

Рядом с автомобилем стояла другая иномарка — Kia Rio, где сидели сами предполагаемые похитители, сообщил собеседник «360». Ими оказались выходцы из Ставропольского края, Армении и Узбекистана. У двоих из них уже есть судимость по нескольким статьям.

По словам жертвы злоумышленников, вечером 14 сентября неизвестные напали на него у одного из домов в селе Жаворонки, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. Мужчину жестоко избили и, угрожая ножом, увезли в лес. За освобождение житель Подмосковья должен был заплатить полмиллиона рублей.

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При осмотре пострадавшего врачи обнаружили у него кровоподтеки, ссадины головы, шеи и грудной клетки, а также резаные раны кистей рук.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны. С места происшествия полиция изъяла пневматический пистолет, три мобильных телефона, видеорегистратор, скотч и карнавальную маску.