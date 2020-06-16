Похищенного в Москве ребенка нашли в Липецкой области. Его увез отец

В Москве трое мужчин схватили ребенка у подъезда и увезли. Одним из похитителей оказался отец мальчика. Их нашли в Липецкой области.

О пропаже сына 2014 года рождения в полицию заявила его мать, рассказал РИА «Новости» представитель столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

В итоге полицейские остановили в Липецкой области автомобиль, в котором находились ребенок, его отец и еще двое неизвестных мужчин.

Сейчас жизни мальчика ничто не угрожает. С подозреваемыми в его похищении следователи побеседуют в ближайшее время.

В Солнечногорске в начале июня похитили 17-летнего подростка. Его родителям после исчезновения мальчика стали поступать сообщения с угрозами. Ребенка удалось найти.