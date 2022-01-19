Воспитательницы детсада отбили у рецидивиста похищенного ребенка

Попытку похищения шестилетнего мальчика пресекли в Иркутске две женщины. Они стали свидетелями того, как неизвестный мужчина затаскивал упирающегося ребенка в подъезд дома.

Как сообщил Telegram-канал Babr Mash, женщины работают воспитательницами в детском саду.

В разговоре с «360» мама ребенка рассказала, что 17 января, в 15:20 по московскому времени, они с ребенком договорились пойти к своему подъезду разными путями, она со стороны фасада дома, а ребенок — со стороны детской площадки, где его поджидал злоумышленник. Сын не пришел к месту встречи, тогда мама побежала его искать и увидела, как ребенка затаскивает в подъезд мужчина.

«Рядом проходили люди, это центральная улица. Но помогли только две женщины, стоявшие рядом, они смогли вырвать ребенка у него из рук. В 15:25 я позвонила в полицию, мужчину задержали», — рассказала мама.

Она сообщила, что знала об этом мужчине, но не знакома с ним и не общалась лично. У него также есть сестра. У обоих — справки об инвалидности психического здоровья, в декабре мужчина вышел из лечебного учреждения, брат и сестра неработающие, живут на пенсию по инвалидности. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за кражу.

«Все знали в доме, что он освободился недавно. Ругалась еще с соседями, почему не вызывали полицию, было много поводов. Тогда бы с моим сыном такого не произошло», — заявила мама.

По подозрению в похищении криминалисты задержали 47-летнего местного жителя. Он уже был судим за кражу, угрозу убийством и хранение оружия. Кроме того, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере и имеет инвалидность второй группы. Против него завели дело.

Мать мальчика после спасения сына решила, что ей нужно сменить место жительства. Сейчас она занимается поисками новой квартиры.