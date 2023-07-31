Криминал 31 июля 2023, 19:07 Похищенная в Челябинской области девушка все 14 лет находилась недалеко от дома RT: похищенную в Челябинской области девушку все 14 лет удерживали в 10 км от ее дома Телеканал «360»

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Девушка, которую мужчина держал в плену 14 лет в поселке Смолино Челябинской области, все это время находилась недалеко от дома. Об этом сообщила RT местная жительница.

Женщина рассказала, что после смерти матери пострадавшая и ее сестра попали в детдом. Повзрослев, обе вернулись в трехкомнатную квартиру, доставшуюся им по наследству.

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Затем девушка пропала — ее удерживали всего в 10 километрах от дома, на противоположном берегу озера. Сестра пленницы вышла замуж и переехала.

По словам местной жительницы, две комнаты в квартире по-прежнему пустуют. В третьей живет неизвестная женщина.

Житель Смолина похитил девушку в 2009 году, когда ей было 19 лет. Мужчина познакомился с будущей заложницей на вокзале, предложил выпить и заманил в гости. Он держал пленницу в частном доме, в котором жил вместе с матерью.

Женщина считала пострадавшую сожительницей сына, сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах региона. Мать заявила при допросе, что девушка жила в их доме добровольно. По словам женщины, она не видела, как сын совершал что-либо противозаконное.

Знакомая семьи рассказала «360», что на самом деле мать похитителя покрывала его: хвасталась, что у сына появилась подруга, но на просьбы показать девушку всегда придумывала отговорки.

Заложница смогла сбежать, когда мужчина попал в психиатрическую лечебницу. После освобождения она рассказала, что житель Смолина похитил еще одну девушку, тоже удерживал ее, а затем убил, сообщил RT. В погребе дома мужчины нашли женские останки.