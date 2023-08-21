Криминал 21 августа 2023, 08:58 Похищенная пожилая женщина в Приморье отдала мошенникам 2 млн рублей СКР: злоумышленники в Приморье украли у пенсионерки 2 млн рублей и похитили ее Пресс-служба Следственного комитета

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Телефонные мошенники выманили у 75-летней женщины два миллиона рублей, поселили ее в гостиничный номер и потребовали у родственников еще три миллиона рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту похищения человека, сообщило Следственное управление СКР по Приморскому краю.

Об исчезновении жительницы города Большой Камень сообщила ее внучка. Пенсионерка 17 августа ушла из дома на улице Гагарина, после чего на телефон девушки позвонил неизвестный мужчина и потребовал три миллиона рублей за информацию о ее местонахождении.

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За день до исчезновения пенсионерка получила странный звонок. Незнакомец представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что якобы родственники попытались присвоить накопления, поэтому она должна купить другой телефон и сообщить его номер. Женщина так и сделала, а потом по требованию «правоохранителя» приехала в отделение банка во Владивостоке.

«Ее встретил незнакомый мужчина и передал реквизиты банковского счета, по которому потерпевшая перевела денежные средства в размере два миллиона рублей на счет мошеннику, после чего последний снял для женщины гостиницу, где она провела двое суток», — сообщили в СКР.

Еще через два дня такси отвезло ее в Уссурийск под предлогом подписания документов. Там правоохранители и нашли пенсионерку. Они возбудили уголовное дело по статье 126 УК России «Похищение человека из корыстных побуждений» и начали расследование.

В Москве задержали студентку, которая, по версии следствия, помогала мошенникам обманывать пенсионеров. Она забирала их деньги и переводила на указанные счета.