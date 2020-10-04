Погоню за наркокурьером на скорости 240 км/ч в Ленобласти сняли на видео

Инспекторы ГИБДД из Ленинградской области открыли стрельбу по колесам Mercedes, на котором пытался скрыться наркокурьер. Злоумышленник за рулем иномарки разгонялся до скорости 240 километров в час, чтобы скрыться от полиции. Погоню сняли на видео.

На опубликованных кадрах видно, как разогнавшийся белый Mercedes виляет из ряда в ряд, чтобы объехать другие машины, постоянно увеличивая скорость. Но на повороте ему простреливают колесо. Машина останавливается, и в иномарку садятся сотрудники полиции. Сам момент выстрела дорожного инспектора также попал на видео.

Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, погоня произошла в Ломоносовском районе Ленинградской области. Дорожные инспекторы искали водителей, которые сели за руль после употребления наркотиков. Их внимание привлек водитель белой иномарки, который ехал с выключенными фарами ближнего света.

Когда полицейские потребовали от водителя остановиться, он только прибавил скорости. В ходе погони мужчина несколько раз нарушил правила дорожного движения, а на кольцевой автодороге разогнался до 240 километров в час.

В районе Предпортовой улицы полицейский по громкой связи предупредил, что применит оружие, если водитель Mercedes не остановится. Но нарушитель эти слова проигнорировал. После предупредительного выстрела воздух инспектор пробил иномарке переднее колесо. Справиться с управлением иномаркой водитель не смог и остановился.

Полицейские установили личность гонщика. Им оказался 25-летний житель Петербурга Руслан. В его салоне нашли 120 граммов амфетамина и несколько пакетиков с марихуаной. Против молодого человека завели уголовное дело за незаконное хранение и перевозку наркотиков. Петербуржца задержали.