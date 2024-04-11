Криминал 11 апреля 2024, 18:28 Погоню со стрельбой устроили полицейские в Ростовской области

Читать 360tv в

В Морозовском районе полицейским пришлось открыть огонь, чтобы задержать нарушителя за рулем Chevrolet. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на ГИБДД по Ростовской области.

Водитель выехал на встречку, заметившие это инспекторы стали преследовать нарушителя и требовали, чтобы он остановился. Однако водитель попытался скрыться и не снижал скорость, поэтому полицейские открыли огонь. В итоге мужчину удалось задержать. В отношении него составили протоколы об административном правонарушении.

Авторы: