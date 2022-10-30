Погибший при крушении дельтаплана в Адыгее пилот не имел прав на управление аппаратом | 360°

Криминал 30 октября 2022, 19:43 Погибший при крушении дельтаплана в Адыгее пилот не имел прав на управление аппаратом Следователи завели дело после гибели двух человек при крушении дельтаплана в Адыгее

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Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, завели следователи Западного межрегионального управления на транспорте СК России после крушения дельтаплана в Адыгее. В пресс-службе ведомства напомнили, что на месте погибли владелец летательного аппарата и пассажирка.

Правоохранители выяснили, что владелец дельтаплана не имел прав на управление, а также лицензии на оказание платных услуг. Однако это не остановило его и он предложил группе туристов полетать за деньги.

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Пассажиркой дельтаплана стала жительница Ростовской области. После набора высоты у летательного аппарата надломилось крыло. Он ушел в пике и упал в ущелье. Пилот и его пассажирка скончались на месте от полученных травм.

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Следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев и забрали техническую документацию. В ходе расследования дела они установят все обстоятельства случившегося.

Ранее «360» публиковал кадры с места падения дельтаплана в Майкопском районе Адыгеи.