Погибший на Тверской улице в центре Москвы экс-редактор издания «Спутник и Погром»* Егор Просвирнин был в состоянии наркотического опьянения. Так сообщил ТАСС со ссылкоц на источник среди правоохранителей.

«Перед гибелью Егор Просвирнин вел себя неадекватно, по предварительным данным, находясь под действием наркотического и алкогольного опьянения. Ему вызывали скорую помощь, чтобы сделать укол», — процитировало агентство слова собеседника.

После этого Просвирнин якобы заперся в комнате съемной квартиры, устроил там разгром, разбил стекла. Чтобы оказаться внутри, стражам порядка пришлось лезть через балкон жилища.

Ранее в Сети появились сообщения, в которых Просвирнин рассказал, что его возлюбленная впервые за шесть лет отношений высказала ему «русофобские» вещи. Якобы в тот момент она была в нетрезвом состоянии. По словам Просвирнина, он понял, что она просто хотела разозлить его. Однако мужчина подчеркнул, что «некоторые вещи не нужно говорить даже по сугубо женским причинам». Просвирнин отметил, что был очень ей разочарован.

* Издание признано в РФ экстремистским.