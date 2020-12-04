Погибшая на стриме Reeflay жаловалась полиции на побои

Валентина Григорьева, которая умерла во время стрима блогера Стаса Reeflay, за последние месяцы три раза обращалась в полицию. Она жаловалась правоохранителям на побои, причем на двух разных людей.

Об этом сообщило РЕН ТВ. По данным издания, девушка дважды обращалась в полицию в октябре этого года. Оба раза она жаловалась на свою подругу, которая избила ее в состоянии алкогольного опьянения.

За месяц до этого, в сентябре, Валентина тоже обращалась в органы с заявлениями о побоях. В тот раз она сообщила полицейским, что ее избил сожитель. Во время осмотра у нее зафиксировали травму ноги.

Судебно-медицинская экспертиза определила, что девушка умерла из-за переохлаждения и побоев. Ранее СМИ сообщали, что блогер выставил ее на мороз и долгое время не пускал внутрь. Когда он решил ее проверить, Валентина была уже без сознания. Следователи подозревают, что травмы ей нанес тоже Reeflay. Кроме того, в крови погибшей нашли следы сразу нескольких наркотиков.

Стример вину не признал: он заявил, что Валентина сама вышла на воздух, а он про нее просто забыл. Правоохранители задержали блогера. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.