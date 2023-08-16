Криминал 16 августа 2023, 18:45 Поездка с незнакомцами закончилась для москвича ограблением МВД: мужчину предложили подвезти и ограбили на 143 тысячи рублей в Москве РИА «Новости»

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Трое неизвестных предложили 23-летнему молодому человеку его подвезти и ограбили на 143 тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.

По данным ведомства, злоумышленники избили мужчину, угрожая ножом, и похитили у него два мобильных телефона, ювелирное изделие и 80 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 143 тысячи рублей. Пострадавшего госпитализировали.

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Сотрудники уголовного розыска оперативно нашли и задержали трех подозреваемых мужчин в возрасте 31, 33 и 37 лет.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранты заключены под стражу. Пресс-служба МВД России

Ранее стало известно, что грабители снова ворвались в дом вдовы Александра Градского.