16 августа 2023, 18:45
Поездка с незнакомцами закончилась для москвича ограблением
МВД: мужчину предложили подвезти и ограбили на 143 тысячи рублей в Москве
Трое неизвестных предложили 23-летнему молодому человеку его подвезти и ограбили на 143 тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.
По данным ведомства, злоумышленники избили мужчину, угрожая ножом, и похитили у него два мобильных телефона, ювелирное изделие и 80 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 143 тысячи рублей. Пострадавшего госпитализировали.
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Сотрудники уголовного розыска оперативно нашли и задержали трех подозреваемых мужчин в возрасте 31, 33 и 37 лет.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранты заключены под стражу.
Пресс-служба МВД России
Ранее стало известно, что грабители снова ворвались в дом вдовы Александра Градского.
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