Поезд насмерть сбил ребенка в Челябинской области

Поезд сбил шестилетнего ребенка в Челябинской области. ЧП произошло рядом с поселком Бишкиль. Региональное следственное управление СК на транспорте открыло уголовное дело.

Следователи заявили, что поезд сбил ребенка на Южно-Уральской железной дороге. Дело открыто по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Следствие выяснило, что поезд сбил ребенка примерно в 03:00 (01:00 по московскому времени) 1 июня на 2049-м километре 6-го пикета станции Бишкиль Южно-Уральской железной дороги.

На месте работает следственно-оперативная группа. Идет допрос очевидцев и родственников погибшего. В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства произошедшего. В частности, какой именно поезд сбил мальчика.

Ранее местное издание «74.ru» сообщило о пропаже ребенка. Близкие рассказали, что мальчик страдал аутизмом, он не разговаривал. По предварительным данным, семья не стояла на учете в органах соцзащиты.