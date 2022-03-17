Жителя Самары заподозрили в поджоге нескольких машин

В Самаре правоохранители задержали 45-летнего местного жителя, которого заподозрили в поджоге. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на региональное управление МВД.

«Дни.ру» написали, что подозреваемый решился на поджог из-за ревности. Он проследил за своей возлюбленной и выяснил, что у нее была встреча с другим мужчиной. В результате он поджег машину женщины и своего соперника. Огонь перекинулся на две легковушки, припаркованные рядом. Возбуждено уголовное дело.