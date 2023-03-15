Криминал 15 марта 2023, 16:40 Поджигателя подмосковного военкомата осудили на 13 лет Военный суд приговорил к 13 годам поджигателя военкомата в Луховицах РИА «Новости»

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Лишение свободы на 13 лет с ограничением свободы на год получил житель Подмосковья Кирилл Бутылин за поджог военного комиссариата Луховиц. Решение приняла судебная коллегия 2-го Западного окружного военного суда. Подсудимого признали виновным в совершении теракта и публичных призывах к террористической деятельности

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента в зале суда, три года Бутылин проведет в тюрьме, а следующие — в колонии строгого режима. После освобождения два года он не сможет заниматься администрированием интернет-ресурсов.

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Согласно материалам дела, 22-летний Кирилл Бутылин в ночь на 28 февраля 2022 года нарисовал на воротах военкомата флаг Украины. Перебравшись через забор, он облил здание керосином и бросил в разбитые окна две бутылки с «коктейлем Молотова». Свой акт вандализма молодой человек снимал на камеру, а запись потом опубликовал в Telegram-канале.

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Задержали Бутылина в марте 2022 года на границе Литвы и Белоруссии, откуда доставили в Россию. В ходе судебного разбирательства молодой человек признал вину и раскаялся в совершенном преступлении.