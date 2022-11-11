11 ноября 2022, 02:45
Поджигателя Mercedes из Петербурга приговорили к трем годам заключения
Жителя Санкт-Петербурга осудили по обвинению в поджоге Mercedes-Benz во дворе Литейного проспекта. Под суд пошел и подельник злоумышленника. Об этом сообщил Petrograd со ссылкой на прокуратуру города.
По версии следователей, ситуация произошла в июне 2020 года. Мужчины облили бензином автомобиль и подожгли его. В результате машина полностью сгорела. Кроме того, пламя повредило два автомобиля, которые стояли рядом.
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Поджигателя приговорили к заключению сроком на три года в колонии-поселении.
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