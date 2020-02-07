Поджигателя Никулинского суда отправили в СИЗО на 2 месяца

Уфимец Руслан Ибрагимов, обвиняемый в поджоге здания московского Никулинского суда, был арестован на два месяца до 6 апреля. Он полностью признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием.

Об этом сообщил корреспондент «360» из зала Пресненского суда, где проходило заседание. Судья Елена Абрамова при вынесении решения приняла во внимание тот факт, что Ибрагимов может скрыться от следствия или уничтожить доказательства.

Бутылку с зажигательной смесью Ибрагимов вместе с другим предполагаемым поджигателем забросил в здание Никулинского суда в ночь на 6 февраля. Загорелся потолок и документы. Пострадавших не было, пожар быстро потушили. Оба мужчины были задержаны, предполагаемый заказчик преступления скрылся и объявлен в розыск.

Источник фото: телеканал «360»

Источник ТАСС утверждает, что целью поджога было уничтожение материалов одного из уголовных дел. Ибрагимова обвиняют по двум статьям — воспрепятствование следствию и умышленное повреждение имущества. Ранее он был четырежды судим за мошенничество и грабеж.