Криминал 06 февраля 2024, 09:14 Поджегшего свою жену хабаровчанина приговорили к 17 годам колонии Жителю Хабаровска дали 17 лет колонии за поджог жены

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Мужчину, который в Хабаровске сжег свою супругу, приговорили к 17 годам тюремного заключения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Житель Хабаровска в нетрезвом состоянии поссорился с женой, облил ее бензином и поджег. Врачам не удалось спасти женщину, через несколько дней она умерла в больнице из-за полученных повреждений. Суд признал ее мужа виновным в убийстве с особой жестокостью.

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«Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — указали в пресс-службе.

Ранее на Алтае инвалид-пенсионер поссорился со своей 89-летней женой и убил ее. Конфликт возник из-за включенного телевизора — после отказа выключить технику мужчина насмерть забил супругу дубиной.

В феврале в покушении на убийство обвинили 33-летнюю жительницу Тюмени. По версии следствия, она поссорилась с супругом и ударила его ножом, когда тот попытался уйти.