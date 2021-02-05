Подтасовку результатов вступительных испытаний зафиксировали в Алтайском университете
Алтайская прокуратура обнаружила, что при поступлении студентов Горно-Алтайский государственный университет были допущены нарушения. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на региональный следственный комитет.
По данным издания, в университете выявили подтасовку результатов вступительных испытаний, в результате которой более 20 абитуриентов зачислили в вуз. Отмечается, что подтасовка произошла во время приемной кампании 2020–2021 года. Возбуждено уголовное дело.