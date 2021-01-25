Подсудимому стало плохо в Останкинском суде

Мужчина, чье дело слушалось в Останкинском суде Москвы, почувствовал себя нехорошо. Ему вызвали скорую помощь. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Он пожаловался на сильную головную боль. Речь идет о 59-летнем предпринимателе. В Останкинском суде проходило новое рассмотрение его дела. Мужчину обвиняют в мошенничестве.

Ранее суд приговорил его к четырем годам лишения свободы, но потом была апелляция. В итоге дело отправили на новое рассмотрение.

Его адвокат в первой инстанции говорила, что у него плохо со здоровьем и поэтому ему нельзя назначать реальный срок. Во время первого рассмотрения дела, 2 марта 2020 года, подсудимому тоже стало плохо. Ему оказали медицинскую помощь, после чего он просил отложить судебное заседание. Однако ему отказали.