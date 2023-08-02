Криминал 02 августа 2023, 18:59 Подсудимому по делу о взрыве газа в ступинской пятиэтажке огласили обвинение Прокурор огласил обвинение подсудимому по делу о взрыве газа в пятиэтажке в Ступине

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Подсудимому по делу о взрыве газа в пятиэтажном доме в Ступине огласили обвинение. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

В среду, 2 августа, состоялось очередное заседание суда по делу о взрыве газа в пятиэтажке, в результате которого погибли шесть человек.

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«В судебном заседании государственный обвинитель огласил обвинение, предъявленное подсудимому», — отметили в ведомстве.

Прокурор предложил суду порядок исследования доказательств. Он допросил ряд свидетелей и потерпевших. Подсудимый не признал себя виновным, уточнили в ведомстве. Ранее мужчина уже говорил, что не понимает, почему находится под следствием. Очередное судебное заседание наметили на 14 августа 2023 года.

Взрыв в пятиэтажке в Ступине произошел еще 11 апреля 2022 года. Тогда от полученных травм скончались шесть человек. В случившемся подозревают местного жителя.

По данным следствия, мужчина решил убить супругу и детей из-за регулярных скандалов и подстроил взрыв бытового газа. Его обвинили в «совершении общеопасным способом убийства шести человек». Трое из них — дети. Также жителя Ступина обвиняют в покушении на убийство четырех человек и умышленном уничтожении чужого имущества.