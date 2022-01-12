Подсудимая сбежала из зала суда, отпросившись в туалет

Женщина-подсудимая сбежала из здания Кировского суда Петербурга, где разбирали ее дело. Во время слушания она попросилась в туалет, передал РЕН ТВ.

Стажер-охранник снял с нее наручники и отошел. Женщина незаметно вышла из уборной, после чего просто-напросто вышла из здания. Охране осталось только констатировать неудачу. Беглянка является мигрантом, рассматривалось дело о ее выдворении из страны.

Тем временем суд присяжных Санкт-Петербурга рассмотрит дело фотомодели Vogue Судаковой об убийстве мужа. По информации следствия, преступление состоялось 28 ноября 2020 года в доме на Гагаринской улице. Обвинение уверяет, что убийство было умышленным. Муж якобы пытался успокоить Судакову, а та ударила его ножом в грудь. Впрочем, модель часто жаловалась на побои и заявила сама, что супруг угрожал ей. В таком случае речь идет о самообороне.

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Есть также версия, что Судаков привел на квартиру девушку и открыто с ней флиртовал. Супруги поссорились, все закончилось дракой, и в этот момент у Лилии оказался в руках нож