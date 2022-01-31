Подрывнику из Серпухова предъявили обвинение

Молодому человеку, устроившему взрыв в монастыре в Серпухове, предъявлено обвинение в покушении на убийство. Следователи просят суд о его аресте.

О ходатайстве следствия об избрании обвиняемому такой меры пресечения сообщило РИА «Новости».

ЧП в монастыре произошло 13 декабря. Бывший воспитанник православной гимназии устроил взрыв на входе в здание, при котором находится учебное заведение.

По данным следствия, он принес изготовленное самодельное взрывное устройство тротиловым эквивалентом 150 граммов и привел его в действие. Пострадали 10 человек, включая подрывника.

Возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершенного общеопасным способом, а также преступлений, связанных с незаконным оборотом взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ранее заявил, что обвиняемый во взрыве признал свою вину. Глава ведомства обратил внимание, что молодой человек находился под деструктивным влиянием из-за рубежа.