Криминал 08 сентября 2023, 09:47 Подрыв мавзолея предотвратили в Казахстане КНБ Казахстана предотвратил подрыв в Туркестане и нападение в Астане

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Спецслужбы предотвратили вооруженное нападение в Астане и подрыв мавзолея в Туркестане. Зампред Комитета национальной безопасности Казахстана Руслан Сейсембаев объявил об этом на заседании совета региональной антитеррористической структуры ШОС, сообщил ТАСС.

«На ранней стадии приготовления сорваны попытки совершить подрыв самодельного взрывного устройства в мавзолее Ходжа Ахмета Ясави в Туркестане, а также вооруженного нападения в местах массового скопления в Астане», — сказал он.

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Эти теракты, по словам Руслана Сейсембаева, готовили в 2023 году. Он сказал, что в Казахстане сохранилась повышенная террористическая опасность. Каждый год спецслужбы предотвращают по два теракта.

В 2020 году КНБ задержал в Алматы двух экстремистов, которые собирались устроить нападения в местах массового скопления людей. У них изъяли взрывчатку.