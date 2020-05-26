Подругу подозреваемого в убийстве кубинки арестовали. Видео

Дорогомиловский суд арестовал на два месяца подругу подозреваемого в убийстве кубинки Лоурен Моралес Фернандес в Москве Анастасию Гривкову. Об этом сообщила пресс-служба суда. В распоряжении «360» оказалось видео с Гривковой.

Ранее в СИЗО на два месяца по подозрению в убийстве уроженки Кубы отправили Александра Александрова. По версии следствия, он взял девушку в заложницы и требовал выкуп.

Тело 22-летней кубинки Лоурен Моралес Фернандес нашли на мусорке на Кастанаевской улице в столице.

Девушка бесследно исчезла вечером 19 мая. Через три дня она написала своей подруге, с которой вместе жила на 7-й улице Текстильщиков, что ее похитили, и рассказала, что преступник требует денег. Потом с ее номера начали приходить фотографии, на которых она сидит голая и связанная. За свободу Фернандес требовали 30 тысяч рублей выкупа. В противном случае неизвестный обещал отрезать девушке части тела.

Квартиру, где удерживали кубинку, взяли штурмом, однако заложница уже была мертва.