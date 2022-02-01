Победительница конкурса красоты «Мисс Кузбасс — 2010» Ксения Сапожкова постоянно жила в закрытом московском поселке. Как рассказали «360» местные жители, она часто гуляла с ребенком или подругами по территории ЖК «Андерсен». После ее исчезновения именно подруги забили тревогу и начали искать пропавшую женщину.

По словам соседки, для многих жителей сообщения о том, что Сапожкова погибла от рук собственного мужа, который якобы расчленил ее тело и выкинул в реку, стало шоком. Она отметила, что местные видели, как мужчина выносит мешки, но значения этому не придали.

«Ну смотрите, у нас здесь ремонты у всех идут, черные мешки все вытаскивают. Вот он пошел так вдоль к забору, там у нас дырка. Он вышел к реке и пошел наверх к этим дачам и выкинул», — поделилась она.

Местная жительница отметила, что Сапожкову знали многие жители, поэтому ее исчезновение всех удивило.

«Подруги ее искали. Такая девушка красивая была. Худенькая, высокая, с каштановыми волосами. Мы тут давно живем. Поселок маленький, все друг друга знали», — пояснила она.

Собеседница «360» отметила, что это не первый случай исчезновения молодой женщины в этом жилом комплексе.

«У нас в 2016 году девушка пошла выносить мусор вечером и пропала. Так ее и не нашли. Объявление о поисках висело год. Охрана у нас никакая. Они пропускают кого хочешь», — подытожила местная жительница.

По данным СМИ, Ксения Сапожкова пропала летом 2021 года. Ее муж Александр Попов заявил, что женщина улетела на отдых в Дубай, а после перестала выходить на связь. По его словам, когда она перестала публиковать сообщения в социальных сетях, он написал заявление в полицию об исчезновении супруги.

В ходе расследования выяснилось, что Сапожкова не пересекала российскую границу, а ее муж начал путаться в показаниях. Следователи задержали Попова по подозрению в убийстве.

В ходе допроса он признался, что расправился с женой из ревности, тело расчленил и выбросил в реку Десну около дома. Журналисты выяснили, что мужчина сам вел социальные сети своей супруги, чтобы отвести от себя подозрение. Спустя некоторое время он начал отрицать свои показания.

В минувший понедельник Щербинский районный суд Москвы отправил Александра Попова в СИЗО до 25 марта.