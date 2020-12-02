Подруга умершей Валентины рассказала о ее отношениях с блогером Reeflay

Валентина, которая скончалась во время прямого эфира блогера Reeflay, переехала в Москву уже давно. Ей нравилось там жить, нравились стримы, которые они проводили.

Об этом «360» рассказала подруга Валентины Майя.

Она отметила, что Валентина была хорошей и доброй. Девушка переехала в Москву уже давно, чтобы жить и работать там.

«Все ей нравилось. Я хотела, чтобы она осталась, туда не уезжала, но ей все нравилось, она хотела там жить. Не хотела сюда ехать. Ее все устраивало. Она вообще не переживала, ее все устраивало, все эти стримы», — рассказала собеседница.

Майя не знала, как ее подруга познакомилась с блогером.

«Вроде бы они друзьями были и остались друзьями. Я не знаю [встречались ли они], я с ней последний месяц не общалась. Про него вообще ничего не могу сказать», — отметила она.

«Из родственников у нее отец, мы его уже ищем. Сказали, чтобы он связался, он сейчас на работе. Как освободится — даст о себе знать. Мы с ней близко общались, мой отец — ее крестный», — добавила девушка.

Знакомая Валентины Динара рассказала «360», что погибшая была активной и общительной, никогда не показывала своих проблем.

Девушка умерла во время стрима блогера Стаса Reeflay. По неподтвержденной информации, причиной смерти могло стать переохлаждение. Якобы блогер выгнал Валентину на мороз и долгое время не пускал домой. Когда он вышел посмотреть, как она, девушка уже потеряла сознание.