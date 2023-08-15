Криминал 15 августа 2023, 15:26 Подруга украла у невесты свадебное кольцо из-за чувств к жениху

Читать 360tv в

Жительница Сызранского района Самарской области украла обручальное кольцо своей подруги из-за чувств к ее жениху. Об этом сообщил «Царьград».

Пострадавшая обнаружила пропажу кольца на следующий день после помолвки и обратилась с заявлением в полицию. Сотрудники органов опросили гостей мероприятия. Одна из подружек невесты созналась в том, что совершила кражу. Свой поступок она объяснила тем, что испытывала симпатию к жениху и таким образом пыталась сорвать свадьбу. Кольцо она продала соседке за 300 рублей.

Реклама

Против злоумышленницы возбудили уголовное дело.