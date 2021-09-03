Подруга убитого обвиненного в педофилии самарца рассказала о его характере

Знакомая обвиненного в педофилии в Самарской области рассказала «360», что знала его как порядочного и доброго человека. Труп мужчины нашли 2 сентября под Самарой.

Она рассказала, что знакома с семьей очень давно. Девушка дружила с сестрой мужчины. Но когда та погибла, стала реже с ним общаться. Она надеется, что расследование будет проведено тщательно.

«Знала его как порядочного, доброго и отзывчивого человека», — заявила женщина.

Собеседница «360» в ситуации видит много несовпадений. Она не понимает, как отец девочки мог отпустить ее насильника изначально, а потом найти и убить.

«У всех телефоны запаролены, и если человек занимается такими делами, он будет это скрывать», — написала знакомая обвиняемого в педофилии.

Она также добавила, что мужчина не был женат, у него не было семьи.

Ранее рядом с поселком Винтай 2 сентября нашли труп мужчины, которого подозревают в педофилии. По версии следствия, он с 2016 по 2021 год изнасиловал двух несовершеннолетних девочек. На момент совершения преступления им было шесть и восемь лет соответственно. Свои преступления он снимал на видео.

В Следственном комитете рассказали, что по подозрению в убийстве задержан отец девочки, которая пострадала от действий разыскиваемого преступника. Задержанный пока не признал вину.