Подруга убитого главреда «Рязань.Лайф» рассказала о ее отношениях с мужем

Подруга убитого главреда издания «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой Мария рассказала о том, что ее супруг мог убить ее из-за развода.

Об этом сообщило издание «Подъем». Марина уточнила, что незадолго до смерти Жанна подала на развод. Ее муж Алексей был очень этим недоволен. в последнее время пара часто ссорилась, мужчина ревновал Шеплякову даже к ее брату. Кроме того, он хотел отсудить детей.

Главного редактора новостного портала «Рязань.Лайф» Жанну Шеплякову нашли убитой у себя в квартире. На ее теле зафиксировано 10 ножевых ранений.

По данным следствия, к преступлению имеет отношение бывший супруг Шепляковой. Есть версия, что у них произошла ссора. В результате мужчина нанес бывшей супруге ножевые ранения, после чего забрал детей и уехал.

Женщина в тот момент жила с супругом раздельно.

Позже супруг Шепляковой был Алексей задержан. Он сам пришел в полицию и во всем признался. Мужчина уточнил, что хотел забрать детей, но женщина не согласилась их отдавать. Это и стало причиной преступления.