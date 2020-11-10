Подруга пострадавшей сибирячки рассказала о напавшем на нее с топором муже

Жительница Алтая, которая чуть не осталась без рук по воле бывшего мужа, развелась с ним около двух лет назад. Подруга пострадавшей рассказала «360», что личной жизни у женщины с тех пор не было.

Экс-супруг Евгений, по словам приятельницы, постоянно угрожал и не давал покоя. Приходил к ней на работу в маникюрный салон и устраивал там сцены, «кидался на нее при клиентах».

«Говорил: „Никому не достанешься. Будешь моей или я тебя убью“», — рассказала подруга его бывшей жены.

Собеседница «360» назвала мужа пострадавшей подруги неспокойным и любителем выпить.

«Развелись около двух лет назад. <…> Судимый, какие статьи, не знаю. <…> Часто выпивал и дебоширил — в компании или дома, в семье. Поэтому Татьяна от него и ушла», — поделилась она.

В браке супруги прожили около 10 лет, у них родились двое детей. Дом, детский сад, школа и работа у Татьяны были рядом. Проходу от экс-супруга не было, и женщина ни с кем не встречалась. Жила вместе с детьми.

Евгений хорошо знал ее маршрут и в итоге подкараулил, когда бывшая жена возвращалась утром из детского сада. Старший ребенок спал дома.

«Подкараулил ее у дома и так орудовал. Сначала мизинец отрубил, дальше — больше. Говорил, что лишает ее работы. Сейчас Татьяна в больнице, а он в СИЗО», — сказала подруга женщины. Завтра, по ее словам, напавшего на ее приятельницу ждет психолого-психиатрическая экспертиза.