10 мая 2023, 16:38
Подросток зарубил топором сестру в Новосибирской области
Несовершеннолетний парень зарубил топором 17-летнюю сестру в городе Искитиме Новосибирской области. Об этом сообщил сайт «КП-Новосибирск» со ссылкой на данные регионального СК.
По данным следствия, девочка приехала домой в гости к родителям. Приемный сын ударил свою сестру топором. Причиной расправы могла стать подростковая ревность.
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Отмечается, что подростка задержали, по факту убийства следователи возбудили уголовное дело.
Убийства
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