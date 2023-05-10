Криминал 10 мая 2023, 16:38 Подросток зарубил топором сестру в Новосибирской области

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Несовершеннолетний парень зарубил топором 17-летнюю сестру в городе Искитиме Новосибирской области. Об этом сообщил сайт «КП-Новосибирск» со ссылкой на данные регионального СК.

По данным следствия, девочка приехала домой в гости к родителям. Приемный сын ударил свою сестру топором. Причиной расправы могла стать подростковая ревность.

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Отмечается, что подростка задержали, по факту убийства следователи возбудили уголовное дело.