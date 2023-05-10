10 мая 2023, 13:08
Подросток зарубил сводную сестру колуном в Новосибирской области
СК: подросток убил 17-летнюю девушку топором в Новосибирской области
В Новосибирской области 17-летнему подростку предъявили обвинение в убийстве своей сверстницы. По данным следствия, он несколько раз ударил девушку колуном по голове, сообщило региональное СУ СК.
Следователи установили, что утром 9 мая обвиняемый и его жертва находились в доме в Искитимском районе.
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Между ними произошла ссора, подросток взяли в руки колун и нанес многочисленные удары по голове девушки. Пострадавшая умерла на месте преступления.
Прибывшие правоохранители обнаружили и изъяли орудие убийства, допросили свидетелей. В рамках дела назначили судебно-медицинские экспертизы.
Подростка оперативно задержали. В скором времени решат вопрос о его аресте. Расследование особо тяжкого преступления продолжается.
По информации «Аиф — Новосибирск», в убийстве обвинили сводного брата девушки. Она была родной дочерью его приемных родителей. Такие данные распространила в соцсетях знакомая убитой. По ее словам, обвиняемый мог приревновать сестру к отцу, когда та приехала в гости.
Убийства
СК РФ
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