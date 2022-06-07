Подросток забил ножом школьника в подъезде в Нижнем Новгороде

Обстоятельства убийства 12-летнего мальчика в подъезде дома на улице Куйбышева в Нижнем Новгороде выясняют следователи регионального СУ СК РФ. По предварительным данным, школьника зарезал ножом 13-летний подросток.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. В пресс-службе следственного управления сообщили, что мальчик погиб вечером 6 июня. Ему нанесли многочисленные ножевые ранения. Подозреваемый сбежал с места преступления, но его быстро задержали.

Как выяснили следователи, мальчики были знакомы и между ними часто возникали конфликты.

«Якобы погибший обижал 13-летнего подростка и не желал с ним общаться», — уточнили в ведомстве.

Сейчас подозреваемый находится в центре изоляции несовершеннолетних правонарушителей. В рамках расследования дела будут проведены необходимые экспертизы, идет допрос свидетелей. Сотрудники СК собирают материалы о подростках.

По данным Теlеgrаm-канала Shot, тело погибшего нашел дедушка, когда вышел встречать внука. Момент встречи мальчиков попал на видео камеры домофона.

Осторожно! Контент 18+