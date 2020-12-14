Подросток впал в кому после конфликта с продавцом в Новосибирске

14-летний Богдан из Новосибирска впал в кому после ссоры с продавцом магазина. Сам нападавший заявил свидетелям о готовности сесть в тюрьму.

Днем 12 декабря Богдан вместе с другом катались на крыльце магазина «Краски». Продавцу это не понравилось, он сделал замечание. Затем схватил мальчика и толкнул с крыльца. От удара подросток получил черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

«Ему сделали трепанацию черепа. Он третий день лежит в коме на ИВЛ, в сознание не приходит. Нас к нему не пускают», — рассказал Артем Артемьев, папа мальчика.

Кроме друга подростка, свидетелем нападения была женщина, которую сейчас ищет полиция. Она пыталась остановить продавца, но тот спокойно сказал, что если убьет мальчика, то сядет в тюрьму, рассказал Артемьев.

«Я разговаривал с продавцом. Его зовут Денис. Он со мной общался очень грубо, признал, что хватал моего сына, но виноватым себя не считает», — добавил папа Богдана.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Расследование уголовного дела продолжается. Следователи попросили всех очевидцев откликнуться, чтобы помочь в разбирательствах по этому делу.