04 августа 2023, 14:01
Подросток в России признался в поджоге на железной дороге и сдал подельника
Telegram-канал Shot: в Петербурге школьник сдался полиции за поджог на железной дороге
Подросток в Санкт-Петербурге пришел с поличным в полицию, признавшись в совершении поджога на железной дороге. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным источника, школьник рассказал правоохранителям, что в конце июля вместе с другом пытался поджечь релейный шкаф между станциями Мартышкино и Университетская.
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Подростки не сумели открыть оборудование, но облили его жидкостью и подожгли. В итоге релейный шкаф не получил значимых повреждений. После этого юноша несколько дней страдал от угрызений совести и решил добровольно сдаться полиции, раскрыв имя сообщника.
Против школьника завели дело по статье о покушении на умышленное уничтожение имущества. Его подельника пока что отпустили.
В настоящее время полицейские устанавливают личность студента, который предоставил школьникам координаты релейного шкафа, который нужно было поджечь.
Ранее дело за попытку поджечь релейный шкаф завели против трех подростков в Красноярском крае.
Санкт-Петербург
МВД РФ
Школьники
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