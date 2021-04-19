Подросток в Приморье попал в больницу после избиения старшеклассниками

Ученик седьмого класса во Владивостоке попал в больницу из-за ссоры с одноклассницей. За нее вступили школьники старших классах и избили подростка. Об этом сообщили в УМВД РФ по Приморскому краю.

На уроке у 13-летнего школьника случился конфликт с одноклассницей. Девушка пожаловалась на сложившуюся ситуацию своему другу-старшекласснику. Через несколько дней приятель со своими друзьями отомстили обидчику, написал РИА «Новости».

«Подкараулив семиклассника около школы, подростки нанесли ему телесные повреждения», — уточнили в ведомстве.

По факту произошедшего проходит проверка. Полиция уже опросила преподавателей, учеников, родителей участников конфликтов. В скором времени пройдет судебно-медицинская экспертиза. После нее будет принято процессуальное решение. Драку также обсудят на общешкольном родительском собрании.

Мать 16-летнего парня, который организовал драку, привлечена к административной ответственности. Одним из нападавших оказался 15-летний школьник, который состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.