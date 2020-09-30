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    30 сентября 2020, 17:46

    Подросток в Орле убил свою мать

    Дарья Морозова

    17-летний молодой человек в Орле убил свою мать и пытался убить бабушку. Об этом сообщил портал «Свободная пресса».

    Он нанес им травмы топором и гвоздодером. Мать подростка скончалась на месте. Молодой человек сам сообщил в полицию о случившемся.

    Сейчас он задержан. Ему предстоит обследование на психическую вменяемость.

    Ранее мужчина из Ижевска убил своего сводного брата во время застолья. Известно, что у мужчин закончился алкоголь. После этого у них возник конфликт из-за того, кто пойдет в магазин за добавкой.

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