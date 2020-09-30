Подросток в Орле убил свою мать

Он нанес им травмы топором и гвоздодером. Мать подростка скончалась на месте. Молодой человек сам сообщил в полицию о случившемся.

Сейчас он задержан. Ему предстоит обследование на психическую вменяемость.

Ранее мужчина из Ижевска убил своего сводного брата во время застолья. Известно, что у мужчин закончился алкоголь. После этого у них возник конфликт из-за того, кто пойдет в магазин за добавкой.