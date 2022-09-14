Подросток в маске Анонимуса во Владивостоке напал на полицейского | 360°

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Подросток в маске Анонимуса во Владивостоке напал на полицейского

Подросток в маске напал с кухонным ножом на сотрудника полиции во Владивостоке

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Во Владивостоке 16-летний парень надел маску Анонимуса, вооружился кухонным ножом и попытался убить полицейского. При задержании правоохранителю пришлось стрелять. «360» опубликовал видео с нападением.

Подросток решил напасть на полицейского в местном сквере, на глазах у людей. Он взял в руки небольшой кухонный нож и надел маску. Полицейский достал пистолет и несколько раз приказал ему встать на колени, однако тот не послушался. В итоге он дважды выстрелил. Пуля попала парню в бедро.

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«Мотивы нападения выясняются», — сообщил источник в экстренных службах.

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Подробности раскрыли в паблике «Омбудсмен полиции». Подросток встретил полицейского в сквере Веры и Надежды, недалеко от дома 43а по улице 100-летия Владивостока. Он подошел сзади, достал перцовый баллончик и прыснул полицейскому в лицо, а потом попытался его зарезать. После задержания парня доставили в больницу.

Брат подростка рассказал, что у него якобы было психическое расстройство из-за сложных отношений с отцом. Мужчина жил рядом с местом нападения, а раньше работал участковым. По словам парня, он накопил долг по алиментам и не принимал участия в жизни семьи, а только создавал проблемы.

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