Подросток устроил смертельное ДТП на маминой машине в Югре
Подросток устроил ДТП в Нижневартовске за рулем автомобиля, принадлежащего его матери. В результате погиб его товарищ, находившийся в салоне. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по ХМАО-Югре.
Авария произошла вечером 17 сентября в Нижневартовске. Семнадцатилетний подросток, не имея прав, взял мамин автомобиль. Парень превысил скорость и практически лоб в лоб столкнулся с Газелью. В результате погиб один из пассажиров. Водитель и еще один юноша попали в городскую больницу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
По данным источника агентства, погибшему должно было исполниться 18 лет через полторы недели. Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.