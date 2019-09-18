Подросток устроил смертельное ДТП на маминой машине в Югре

Авария произошла вечером 17 сентября в Нижневартовске. Семнадцатилетний подросток, не имея прав, взял мамин автомобиль. Парень превысил скорость и практически лоб в лоб столкнулся с Газелью. В результате погиб один из пассажиров. Водитель и еще один юноша попали в городскую больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По данным источника агентства, погибшему должно было исполниться 18 лет через полторы недели. Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.