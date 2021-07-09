Подросток умер после тренировки по боксу на Урале

Воспитанник спортивной школы Первоуральска скончался после тренировки по боксу. Как сообщила пресс-служба регионального главка СК, 16-летний подросток получил серьезную травму. Юноша скончался по дороге в больницу.

В ведомстве подчеркнули, что все произошло еще в минувший вторник, 6 июля. Об уголовном деле по статье «Причинение смерти по неосторожности» следователи сообщили только сегодня.

Для выяснения всех обстоятельств, которые произошли в спортивной школе сотрудники изъяли в учебном заведении документы, опросили сотрудников и родственников погибшего юноши.

Точные причины смерти подростка установит назначенная судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщило Ura.ru со ссылкой на источник близкий к управлению по физической культуре администрации города, подросток погиб в частном клубе «Золотые перчатки». Представители заведения общаться с журналистами не захотели.