Подросток украл гараж в Кемеровской области
16-летнего подростка в Междуреченске Кемеровской области подозревают в похищении металлического гаража. Юноша вывез его и попытался сдать в пункт приема металла, сообщил сайт VSE42.ru со ссылкой на пресс-службу кузбасского главка МВД России.
46-летний житель Кемеровской области обратился в полицию после кражи его гаража с территории кооператива. Сумму ущерба он оценил в 150 тысяч рублей.
Как сообщил портал «Дни.ру», по подозрению в краже задержали 16-летнего молодого человека. С помощью арендованной спецтехники он вывез гараж к пункту приема металла. Там он попытался продать чужое имущество, однако из-за отсутствия документов принять его отказались.
Похищенный гараж вернули владельцу. Юношу ожидает судебное разбирательство.