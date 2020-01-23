    23 января 2020, 23:20

    Подросток украл гараж в Кемеровской области

    Ирина Нагайникова

    16-летнего подростка в Междуреченске Кемеровской области подозревают в похищении металлического гаража. Юноша вывез его и попытался сдать в пункт приема металла, сообщил сайт VSE42.ru со ссылкой на пресс-службу кузбасского главка МВД России.

    46-летний житель Кемеровской области обратился в полицию после кражи его гаража с территории кооператива. Сумму ущерба он оценил в 150 тысяч рублей.

    Как сообщил портал «Дни.ру», по подозрению в краже задержали 16-летнего молодого человека. С помощью арендованной спецтехники он вывез гараж к пункту приема металла. Там он попытался продать чужое имущество, однако из-за отсутствия документов принять его отказались.

    Похищенный гараж вернули владельцу. Юношу ожидает судебное разбирательство.