Подросток украл гараж в Кемеровской области

46-летний житель Кемеровской области обратился в полицию после кражи его гаража с территории кооператива. Сумму ущерба он оценил в 150 тысяч рублей.

Как сообщил портал «Дни.ру», по подозрению в краже задержали 16-летнего молодого человека. С помощью арендованной спецтехники он вывез гараж к пункту приема металла. Там он попытался продать чужое имущество, однако из-за отсутствия документов принять его отказались.

Похищенный гараж вернули владельцу. Юношу ожидает судебное разбирательство.