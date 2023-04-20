Криминал 20 апреля 2023, 12:52 Подросток убил прохожего за отказ купить ему спиртное в Туве

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Пьяный 15-летний подросток зарезал ножом случайного прохожего за отказ купить ему алкоголь в Туве. Об этом сообщил сайт «Ридус» со ссылкой на региональное Следственное управление СК.

По версии следствия, 12 апреля молодой человек в состоянии алкогольного опьянения попросил незнакомого прохожего купить ему спиртное. Получив отказ, подросток достал нож и ударил незнакомца в область груди, от полученных ранений потерпевший скончался на месте.

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Отмечается, что в отношении подростка возбудили уголовное дело, его отправили под домашний арест.