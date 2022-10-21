Подросток убил отца в Ставропольском крае | 360°

Криминал 21 октября 2022, 16:53 Подросток убил отца в Ставропольском крае

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Подросток в возрасте 17 лет получил 4,5 года тюрьмы за убийство отца в Ставропольском крае. Об этом сообщило издание NewTracker со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным следствия, между отцом и сыном произошел конфликт из-за пьянства первого. Подросток заступился за мать и других членов семьи, которых мужчина угрожал избить.

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В итоге несовершеннолетний четыре раза ударил обидчика топором по голове. Суд отправил его на 4,5 года в колонию общего режима.

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