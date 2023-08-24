Криминал 24 августа 2023, 01:39 Подросток убил мотыгой бабушку, не отпустившую его гулять Freepik

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Подросток в Белгородской области вместе с подругой убил свою бабушку мотыгой, когда та не разрешила ему пойти на прогулку. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону.

По версии следствия, все случилось в поселке Новосадовый, где 15-летний юноша рассказал 16-летней знакомой о непростых отношениях с родственницей. В итоге несовершеннолетние решили учинить расправу над бабушкой.

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Убийство произошло 17 августа, когда женщина не позволила внуку отправиться на прогулку. Девушка принесла с собой мотыгу и пришла домой к пожилой женщине. Там между ними возник конфликт, и находящийся рядом внук ударил родственницу мотыгой по голове. Далее такой же удар сделала и подруга нападавшего. Женщина скончалась на месте, а несовершеннолетние покинули место преступления.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, задержали подозреваемых и предъявили им обвинение.

Ранее в Уфе 15-летний подросток открыл стрельбу из окна квартиры. Несовершеннолетний стрелял по детскому саду из пневматического пистолета.