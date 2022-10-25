Подросток стал фигурантом уголовного дела из-за избиения 14-летней девочки | 360°

25 октября 2022, 19:08
Подросток стал фигурантом уголовного дела из-за избиения 14-летней девочки
Несовершеннолетний парень из Приморья с группой других злоумышленников избил 14-летнюю девочку. Он ударил ее ногой по лицу. Об этом сообщил «Восток-Медиа» со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю.
Подросток принял участие в групповом избиении. Он ударил пострадавшую ногой по лицу. При этом ранее подростка уже привлекали к административной ответственности за побои.
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Против молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Нанесение побоев». Теперь ему грозит заключение сроком до одного года.
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Избиения
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