Подросток сознался в убийстве 88-летнего пенсионера в Выборге

Вечером 4 июля в доме № 11 по бульвару Кутузова в Выборге произошел пожар. Горела одна из квартир на пятом этаже. Пожарные спасли кошку. Также в соцсетях сообщали, что на месте пожара обнаружены погибшие.

Погибшим оказался 88-летний мужчина. Как уточнили в СК, на его теле были множественные колото-резаные ранения.

Источник фото: следственное управление СК по Ленинградской области

Примерно в это же время в полицию обратилась женщина, заявившая о пропаже 17-летнего сына. В его куртке полицейские нашли телефон убитого пенсионера.

Пропавший подросток ранее был неоднократно судим за имущественные преступления. Из дома он уходил не первый раз. После того, как подозреваемого нашли, он дал признательные показания в убийстве и был задержан.